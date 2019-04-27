افتتح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مساء اليوم، معرض "أهلًا رمضان" للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان على مساحة 500 متر مربع، وهو الذي يتوازى مع افتتاح 4 معارض أخرى بمراكز دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

حضر افتتاح المعرض؛ اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، بجانب حسام العربي وكيل وزارة التموين، ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، ومسؤولي الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة.

وأكد محافظ أسوان، أن افتتاح هذا المعرض يعد استكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين، واتحاد الغرف التجارية، وشركات القطاع الخاص التي تتنافس لتلبية احتياجات، ومطالب المواطن الأسواني من السلع الاستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي، وبتخفيضات تصل إلى 20% مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعمًا للأسر من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

وأشاد المحافظ، بجهود وزارة التموين، برئاسة الدكتورعلي مصيلحي من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة في نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية، حيث ستطرح اللحوم البلدي بسعر 80 جنيهًا للكيلو وبكميات كبيرة.