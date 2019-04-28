نشرت مباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، اليوم، صور ملابس الطفلة التى تم العثور على جثتها مقتولة بمحيط مدرسة تحت الإنشاء في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وطالبت أجهزة الأمن المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإدلاء بمعلومات عن ملابس الطفلة التى أفادت التحريات أنها تبلغ من العمر 5 سنوات، وترتدي بنطلون و3 "تيشيرتات" وجورب، كما أشارت التحريات أن القاتل قطع رأس الطفلة وترك الجثة مكتوفة اليدين والقدمين بشريط بلاستيك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف الأسبوع الماضي عندما تلقي قسم 15 مايو بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة طفلة مقطوعة الرأس، بمجاورة 7 بطريق الامتداد، وترتدي جميع ملابسها بالكامل وتحرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق.