قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إن المجلس أعطى تراخيص وتصاريح لمدة معينة، لعدد من القنوات التي تَبُث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، حتى توفق أوضاعها.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه بُصدور القانون، ليس له أن "يطلع لكل قناة ويقول لها إن هناك قانونا صدر ينظم عمل القنوات، ويطلب شروطا معينة، حيث من المفترض أن تتعامل القنوات مع القانون، وتلتزم به، دون إبلاغ من أحد.

واستطرد أنه من أجل توفير أفضل السبل، جرى الشرح أكثر من مرة، وعقد اجتماع في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإصدار أكثر من بيان صحفي بخصوص هذا القانون.

وأشار إلى أنه تم شرح المتطلبات اللازمة، أكثر من مرة، من أجل الحصول على تصاريح وتراخيص للبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أن القائمين على القنوات عندما طلبوا مُهلة لتوفيق أوضاعهم، جرى إعطائهم بدل المهلة الواحدة اثنين، والحالية هي الأخيرة، فأينما كانت الإجراءات لن تأخذ هذا الوقت كله، وفي الوقت نفسه لن يتم السماح بأي بث من خارج المدينة إلا بشروط نص عليها القانون.

وأوضح أن معظم التصاريح التي صدرت، ستنتهي خلال أيام قليلة، وبالتالي سيكون لزما على الجميع تطبيق القانون الخاص بمنع بث القنوات من خارج المدينة.