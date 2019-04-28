قال أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب، إن نسبة إشغال الفنادق في موسم شم النسيم 2019، لم تشهدها مصر منذ عام 2010.

وأضاف إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "نسبة الإشغال أكثر مما نتوقع، خاصة في شرم الشيخ والغردقة"، مشيرًا إلى أن عودة الطيران الروسي سيساهم في زيادة الإشغال من السائحين الروس في شرم والغردقة.

وأوضح أن هناك إشادة روسية من التأمين المصري للمطارات، وعودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن الدول الغربية حثت رعاياها للسفر إلى مصر باعتبارها دولة آمنة".