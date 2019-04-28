قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن شباب حملة "حياتك تستاهل تتعاش" لمواجهة الانتحار في مترو الأنفاق تلقوا تدريبات على أعلى مستوى على أيدى مستشارين وأساتذة في الطب النفسي.

وأضافت عبدالمقصود في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "الشباب بدأوا تطبيق التدريب في التليفونات، وبعدها نزلوا في الجامعات والحدائق العامة والمترو، وتعاوننا مع مترو الأنفاق بمساعدة رئيس الهيئة، وركزنا على المحطات المزدحمة".

وتابعت: "نهدف لإزالة الأفكار الانتحارية بين ركاب المترو ونركز على المحطات الكثيفة، وأكثر الفئات المقبلة على الانتحار هم الشباب، والحوار المباشر يزيل الأفكار من عقول هؤلاء الشباب"، مشيرًا إلى أن "الأفكار الانتحارية موجودة بشدة بين الشباب ونهدف للتواصل المباشر معهم".