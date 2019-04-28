أنهى دير سانت كاترين كافة الاستعدادات الخاصة باحتفالات شم النسيم، حيث تزين الدير ولون العاملون به بتلوين كميات كبيرة من البيض استعدادا لتوزيعها على الزائرين.

قال رمضان محمود الجبالي أحد العاملين بالدير، إن دير سانت كاترين ينظم احتفالية كبرى بعيد شم النسيم، حيث نقوم بتلوين أعداد كبيرة من البيض تصل إلى أكثر من 50 كرتونة.

وأضاف "رمضان" أن الأنبا ديميانوس مطران دير سانت كاترين يقيم عزومه كبيرة تضم البيض الملون وخبز خاص بالدير نقوم بصناعته إضافة إلى زيت الزيتون لجميع زائري الدير خلال أعياد الربيع.

أنهى دير سانت كاترين كافة الاستعدادات الخاصة باحتفالات شم النسيم، حيث تزين الدير ولون العاملون به بتلوين كميات كبيرة من البيض استعدادا لتوزيعها على الزائرين.