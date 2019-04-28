كثفت مديرية الصحة أعمال مكافحة انتشار الحشرات والباعوض بمدينة الطور، حيث جابت سيارات الرش شوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بـ 3 سيارات رش جابت بعض الشوارع بأحياء مدينة الطور عقب شكاوى المواطنين من انتشار بعض الحشرات في الشوارع، واقتحامها الوحدات السكنية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة مستمرة في الرش الدوري للشوارع والمساحات الخضراء باستخدام مبيدات حشرية ومواتير رش محمولة للقضاء على هذه الظاهرة، كما سيجري مكافحة يرقات البعوض عن طريق المبيدات والتخلص من أماكن تجمع المياه الراكدة.