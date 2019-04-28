تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض إلقاء مجهولين جثة لشخص من داخل سيارة، بشارع عزبة عزيز بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وفروا هاربين.

جرى التحفظ على الجثة وندب الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة وتصويرها لتحديد هويتها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من العقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لشخص ملقاة أمام مسجد بعزبة عزيز بدائرة القسم.

انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص بالعقد الرابع من عمره مجهول الهوية ليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته، وبها طلق ناري خرطوش بالصدر.

وتبين للعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب، مرت من أمام المسجد سيارة ملاكي ماركة فيرنا ألقت جثة وفرت هاربة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.