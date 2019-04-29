نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية، مساء اليوم، حفلًا فنيًا بقيادة المايسترو محمد الموجي لروائع العندليب عبدالحليم حافظ، على مسرح سيد درويش، حيث تضمن باقة متنوعة من أعمال الفنان الراحل، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وبدأ الفاصل الأول بموسيقى روائع العندليب من أداء الفرقة الموسيقية، لعدد من الأغنيات "الحلوة، أحبك"، وأداء حسام حسني، و"هي ده هي، ومغرور" أداء محمد متولي، و"تعالى أقولك" دويتو غنائي بمشاركة الفنانة مي حسن.

وقدم الفاصل الثاني من الحفل عازف الجيتار وحيد ممدوح موسيقى لأغنيات "اسبقنى يا قلبي، وأنا كل ما أقول التوبة"، واختتم الحفل الفنان أحمد عفت بمجموعة متميزة من أغاني العندليب "بحلم بيك، الهوى هوايا، قارئة الفنجان".