اعتزم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيارة كوريا الشمالية وروسيا خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة، حيث صرح ظريف بأنه سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا دون الحديث عن تفاصيل الزيارة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

الدكتور هشام البقلي، خبير الشأن الإيراني، قال إن إيران تحاول الخروج من ضغط العقوبات الأمريكية عليها بتوطيد علاقاتها مع الدول ذات العلاقات الطيبة عليها، موضحا أن هدف طهران من هذا اللقاء هو محاولة زيادة نسبة بيعها من النفط مع هذه الدول.

وأضاف البقلي لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تساند كل من كوريا الشمالية وروسيا إيران وتشتريان النفط الإيراني، مشيرا إلى أن كلا من الدولتين بحاجة إلى النفط الإيراني لأسعاره الرخيصة، وأيضا لأنهما مفروض عليهما عقوبات من الجانب الأمريكي.

وأكد خبير الشأن الإيراني أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن تتوتر لأن أمريكا تعلم جيدا مدى احتياج كوريا الشمالية للنفط الإيراني، موضحا أنه سيدخل ضمن دائرة المفاوضات بين البلدين.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، قال إن إيران تعاني من العقوبات الأمريكية، حيث انخفضت مبايعتها من النفط إلى ما يقرب من 20% ولم تشهد هذا الانخفاض منذ عقود، موضحا أن فرض عقوبات على الحرس الثوري زاد من سوء الوضع الاقتصادي لطهران.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن إيران ترغب في الخروج من هذا الموقف الاقتصادي الصعب الذي تسببت به العقوبات الأمريكية، بعقد تحالفات مع دول لديها خلافات مع أمريكا، مرجحا حدوث اتفاقات اقتصادية بين إيران وكوريا الشمالية وروسيا سواء في شراء البترول من طهران، أو التبادل التجاري بينهما.