كشف عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، حقيقة فرض المجلس غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش في الدراما التليفزيونية، موضحًا أن الأمور لا تسير بهذه البساطة التي يتصورها البعض، حيث يتم عمل رصد موضوعي جاد، حيث إن تلك القضية قضية جادة للغاية.

وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم العمل على المضامين المسيئة في الإعلام بدرجة من المرونة، حيث إن المجلس يعمل على ضبط المشهد الإعلامي الذي كان فوضويا على مدى عقود، بالتالي يتم التدرج في العقوبات حتى الوصول إلى الهدف المرجو منه وهو تقديم إعلام حر.

وأشار وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنه لا يتخيل أحد كم الشكاوى التي تأتي من المواطنين بشأن المسلسلات الرمضانية، بخلاف ما تقوم برصده لجنة الشكاوى، والبعض أيضًا يتهم المجلس أنه لا يقوم بدوره وهذا غير صحيح، حيث إن المجلس يتدرج في الجزاء وفقًا لطبيعة المخالفة، من أخذ فرض عقوبات مالية على الوسيلة الإعلامية إلى أن منع البث الإعلامية بشكل كامل ومنع تراخيص القناة.