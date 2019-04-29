ريهام سعيد تبكي على الهواء بسبب شريف مدكور: "أنت مصدر الحب والقوة"

دخلت الإعلامية ريهام سعيد، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حديثها عن الإعلامي شريف مدكور، بعد إعلانه إصابته بسرطان في القولون، قائلة إنها أول من علمت أنه مُصاب بالسرطان، وذلك خلال برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض على فضائية "الحياة".

وأضافت "سعيد": "كان أول تليفون منه يجيله بعد ما جاب التحليل، قالي أنا طلع عندي سرطان في القولون، أنا سكت من الفاجعة، لما شافني سكت قالي متخفيش حاجة بسيطة، ناس كتير عملوها قبل كده"، موضحة أن "مدكور استفسر عن سبب هجوم البعض عليه سابقًا بعد إظهار الجميع حبهم له".

ووجهت ريهام سعيد باسمها وباسم فريق عمل "صبايا" رسالة لشريف مدكور، تمنت فيها الشفاء العاجل له، وعبرت عن تقديرها لحرصه أن يكون دوما مصدرا للحب والقوة والطاقة الإيجابية لكل من حوله.

وكانت رسالة فريق عمل صبايا لـ "شريف مدكور": "أنت مصدر للحب والقوة والطاقة الإيجابية لكل اللي حواليك في شغلك وحياتك، ومهما تعرضت لانتقادات سلبية كنت دائما أقوى، ربنا هيحميك بحب الملايين اللي أنت مش عارفهم وبيحترموك وبيقدروا إنسانيتك، أسرة برنامج صبايا تتمنى لك الشفاء العاجل".