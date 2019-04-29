شن المعارض القطري خالد المري، هجومًا حادًا على النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، حيث ذكر أن الحكومة القطرية تستخدم العصا تجاه المعارضين، كما يفعل الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن أوضاع حقوق الإنسان في قطر مأساوية إلى أبعد الحدود، كما أن قطر تعتبر التواصل مع جمعيات حقوق الإنسان أو الإعلام الخارجي جريمة، وتعتبره تآمر على قطر.

وأوضح أن تواصل المعارضين القطريين أو أي مواطن قطري مع المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان من شأنه أن يُظهر الوضع في قطر على حقيقته، وهو ما يُدين الأسرة الحاكمة بالكامل، حيث إن هناك انتهاكات جسيمة تُلحق بحق الشعب القطري.