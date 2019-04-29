أعلنت الوكالة الوطنية للكوارث في إندونيسيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة أجزاء من مقاطعة بنجكولو الإندونيسية إلى 19 قتيلا على الأقل.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين، أن 9 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين في مقاطعة بنجكولو، في حين شردت الفيضانات أكثر من 12 ألف شخص.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان عدة أنهار في بنجكولو، مما أدى إلى غمر عدة أجزاء من المقاطعة، وتدمير مئات المباني والجسور والطرق، كما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية وقطعت الاتصالات البرية بين المناطق في بنجكولو وبين المقاطعة وغيرها من المقاطعات.