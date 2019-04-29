أسعار الخضروات اليوم في مصر

واصلت أسعار الخضروات حالة الاستقرار اليوم الاثنين، في الأسواق المصرية، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع الخضروات ومنها الطماطم، البطاطس، البصل، الفلفل بأنواعه والليمون على النحو التالي:

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا للكيلو.

البروكلي

وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 6 جنيهات.

الخيار

وصل سعر كيلو الليمون إلى 8 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر كيلو الكوسة إلى 8 جنيهات.

الكرنب

تراوح سعر الكرنب بين 10 و12 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي والحامي والبلدي

وصل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي والبلدي إلى 12 جنيهًا.

البصل

جاء سعر كيلو البصل نحو 6 جنيهات.

الفلفل الألوان

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 35 و40 جنيهًا.

ورق العنب

وصل سعر ورق العنب بين 23 جنيهًا للكيلو.

البصل الأخضر

وصل سعر حزمة البصل الأخضر إلى جنيهين.

الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بين 25 و30 جنيهًا.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 15 جنيهًا.