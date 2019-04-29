أعلنت هيئة السكة الحديد، عن انطلاق قطار المفاجآت، صباح اليوم، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وانطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 5:45 صباحا متوجها إلى إحدى المدن الساحلية بالوجه البحري على أن يعود منها الساعة 18:15 في مساء اليوم للقاهرة، طبقاً لجدول التشغيل.

ويتكون القطار من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة، فضلا عن توزيه هدايا وورود على الركاب.

وتقدم هذه الخدمة سنوياً لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة، كما جرى التنبيه على نظار ومعاوني المحطات وخدمة العملاء بإعلان الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة ومن خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.