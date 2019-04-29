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ضبط 28 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

ضبط 28 متهما و5 ألاف مخالفة مرورية في حملات بالجيزة

"الزراعة": اجتياز معامل حصر العفن البني للاختبارات المؤهلة لـ"الأيزو"

"الزراعة": اجتياز معامل حصر العفن البني للاختبارات المؤهلة لـ"الأيزو"

محافظ القاهرة يتفقد المتنزهات والحدائق في شم النسيم

محافظ القاهرة يتفقد المتنزهات والحدائق في شم النسيم

عائلة الفلسطيني "المنتحر" في سجون تركيا تطلب لجنة دولية للتحقيق

عائلة الفلسطيني "المنتحر" في سجون تركيا تطلب لجنة دولية للتحقيق

عاجل| مصادر ليبية: جماعة مسلحة حاولت الهجوم على حقل الشرارة النفطي

عاجل| مصادر ليبية: جماعة مسلحة حاولت الهجوم على حقل الشرارة النفطي

الجيش الإسرائيلى يطلق النار على شابين فلسطينيين بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلى يطلق النار على شابين فلسطينيين بالضفة الغربية

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الأقباط يحتفلون بـ«عيد القيامة».. والمسلمون يحتشدون فى الكنائس لتهنئة شركاء الوطن.. وتشديدات أمنية فى المحافظات

الأقباط يحتفلون بـ«عيد القيامة».. والمسلمون يحتشدون فى الكنائس لتهنئة شركاء الوطن.. وتشديدات أمنية فى المحافظات

أصحاب «القدرات الخاصة» يدخلون مجال الخدمة بدون مقابل: «حاسين بيكم»

أصحاب «القدرات الخاصة» يدخلون مجال الخدمة بدون مقابل: «حاسين بيكم»

صنّاع البهجة بالمجان: بنغيّر مزاج الناس للأحسن.. ونستمد منهم الطاقة الإيجابية

صنّاع البهجة بالمجان: بنغيّر مزاج الناس للأحسن.. ونستمد منهم الطاقة الإيجابية

متطوعون بـ«البالطو الأبيض»: «كشف وتحاليل وأدوية.. ولحد بيتك»

متطوعون بـ«البالطو الأبيض»: «كشف وتحاليل وأدوية.. ولحد بيتك»

يا بخت من كان «متطوع رياضى»: «بنشوف نجوم عالميين»

يا بخت من كان «متطوع رياضى»: «بنشوف نجوم عالميين»

«أصدقاء الحيوان»: «فيهم وفاء مش موجود فى البشر.. وكله بثوابه»

«أصدقاء الحيوان»: «فيهم وفاء مش موجود فى البشر.. وكله بثوابه»

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