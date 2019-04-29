حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة "الرنجة والفسيخ" قليلة الملوحة، مؤكدة أهمية زيادة تركيز الملح فيها صحيا، على أن تغسل بالخل والليمون ويضاف إليها الطحينة، مع الإكثار من شرب العصائر والمياه والشاي الأخضر بعد تناولها.

وأضافت زكي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن هناك نوعين من التسمم قد ينتج عن تناول أسماك مملحة فاسدة، العادي وأعراضه غثيان وقيئ ومغص بالبطن، ويعالج بأي مطهر معوي، بينما هناك تسمم خطير، وهو التسمم بميكروب البوتيولزم، والذي ينتج عن وجود ملوثات، وهو قاتل وأعراضه غثيان وزغللة في العين، وألم شديد في البطن، وارتعاشات في العضلات، فضلًا عن صعوبة التنفس، مؤكدة أنه حال عدم إسعاف المريض قد يؤدي هذا التسمم للوفاة.