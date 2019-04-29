محافظ القاهرة يتفقد المتنزهات والحدائق في شم النسيم

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحدائق والمتنزهات والمراسي للتأكد من نظافتها وقيام المسؤلين بواجباتهم طبقا للخطة الموضوعة ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء وتوفير سبل الراحه للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

وشهدت الجولة تبادل المحافظ الأحاديث الودية مع المواطنين خلال تفقده للحدائق، ووجه جميع رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والإشراف على رفع أي إشغالات وكفاءة النظافة حول المتنزهات والحدائق على مدار اليوم الكامل، وسرعة فحص شكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النقل العام بالتأكد من صلاحية الأتوبيس النهري وإجراءات التأمين، تنسيقا مع شرطة النقل والمواصلات والمسطحات المائية، متمنيا لجميع المواطنين قضاء إجازة سعيدة.