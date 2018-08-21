احتفل ملايين المصريين، اليوم، بأول أيام عيد الأضحى، وسط توافد الآلاف من المواطنين على الحدائق وأماكن التنزه، عقب أداء الصلاة فى المساجد والأماكن المخصصة لها، وشهد ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، زحاماً كبيراً، أغلقت على أثره قوات الأمن شارع جامعة الدول العربية أمام السيارات، حتى يعبره المصلون بسهولة.

ورصدت «الوطن» فرحة العيد، حيث سادت حالة من البهجة، تجسدت فى توزيع «البلالين» والحلوى، والتقاط الصور السيلفى بين العائلات والأصدقاء، كما رقصت الفتيات على الـ«دى جى»، فيما احتفل المواطنون بمختلف المحافظات بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدنى فى الميادين الرئيسية ومحيط الأماكن العامة، للتدخل فى حالات الطوارئ، فضلاً عن إعلان إدارات المرور حالة الاستنفار لتسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

وتوافد المواطنون، اليوم، على حديقة الحيوان للتنزه، حيث كان هناك عدد كبير من الزوار من الأطفال والمراهقين وتليهم الأسر، وسط إقبال متوسط.

وأشاد المتنزهون بالخدمة داخل الحديقة هذا العام، والنظافة العامة للمكان، مؤكدين أنها هذا العام أفضل بكثير من العام الماضى، إذ شهدت وجود العديد من أفراد الشرطة داخل الحديقة للحفاظ على الأمن، وكذا خارجها وعلى الأبواب الرئيسية، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لها.

وقال الدكتور رشاد رحيم، مدير حدائق الحيوان بالإدارة المركزية، إن «الحديقة شهدت اليوم، فى أول أيام عيد الأضحى إقبالاً ضعيفاً للغاية، لانشغال المواطنين بالذبح، وقد وصل عدد الزوار إلى 6 آلاف زائر حتى الآن، ومع الزيادة والتوافد بعد الظهر، متوقعاً وصول عدد الوافدين إلى 20 ألفاً خلال غدًا».

وأضاف «رشاد»، لـ«الوطن»، أن مدير أمن الجيزة نظم زيارة للحديقة لتفقد الحالة الأمنية بها ولم يرصد أى تجاوزات، موضحاً أنهم اعتمدوا خطة عمل على 3 محاور رئيسية، الأول: الخدمات التى تقدم للجمهور، والثانى: صحة الحيوان، والثالث: مواجهة التكدس حتى لا تحدث سرقة أو تحرش، وتابع: «توجد استراحات كثيرة، ومنظومة نظافة على أعلى مستوى سواء فى الطرقات أو الترع والمصارف المائية التى كانت تسبب دائماً إزعاجاً ومشكلات للجماهير، كما أجرينا صيانة لجميع دورات المياه».

إقبال ضعيف على حديقة الحيوان.. ووزير النقل يتفقد المراسى النيلية.. و«دى جى» ورقص شعبى فى ساحة «مصطفى محمود»

وعن الخدمات قال: «هناك الطفطف لمساعدة كبار السن، وأنشأنا منطقة ترفيهية كاملة وقريباً سندخل عرض السيرك لإبداء التنوع داخل الحديقة».

وأكد الدكتور آياتى رجب، مدير حديقة الأسماك بالزمالك، أن الحديقة فتحت أبوابها فى الساعات الأولى صباح اليوم، وتم اتخاذ كل التدابير الأمنية مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالإجازة، وأن معظم زوار الحديقة من العائلات، موضحاً أن رسوم تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات فقط، وأن زيارة معمل الأسماك ومنطقة الصوب بالحديقة مجاناً.

وأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، جولة تفقدية لعدد من المراسى النيلية بدأت من مرسى «ماسبيرو»، وذلك لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمراسى حيث تمت متابعة العمل بالمراكب والتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، مشدداً على استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التى تنقل الركاب.

وفى الجيزة، أكد المحافظ اللواء كمال الدالى، أن المحافظة استعدت بشكل قوى لاستقبال العيد، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بإنشاء غرف عمليات بجميع الأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى وجود غرفة عمليات بمديرية الأمن لتلقى شكاوى المواطنين عن أى مخالفة أو شغب أو عنف أو حوادث من الممكن أن تطرأ خلال الاحتفالات.

وشهدت المتنزهات العامة والشواطئ بالبحر الأحمر إقبالاً كبيراً من المواطنين فى أول أيام العيد، حيث استقبل النادى الاجتماعى بالغردقة أعداداً كبيرة من المواطنين على شواطئ البحر هرباً من حرارة الجو، فضلاً عن الإقبال الكبير على الرحلات البحرية.

وقال عمر شلبى، منظِّم رحلات، إن حجز الرحلات بدأ قبل العيد بأسبوع لحجز أماكن فى اللنشات، لافتاً إلى انطلاق عدد كبير من المراكب تقل المئات من المصريين إلى جزر الغردقة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، الدفع بمنقذين فى كل شاطئ عام، من مركز الغطس المجاور له، مطالباً مديرية الثقافة بتجهيز عروض فنية وموسيقية لتقديمها للجمهور خلال إجازة العيد.

وتوافد الآلاف على الحدائق والمتنزهات بمراكز طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى وبسيون وسمنود بمحافظة الغربية، للاستمتاع بالإجازة عقب أداء الصلاة وسط حضور الأطفال وكبار السن والسيدات فى ظل أجواء من الفرحة والبهجة، وحرصت الأسر والعائلات على الذهاب إلى حدائق الأطفال والمتنزهات العامة المنتشرة على ضفاف كورنيش فرعى النيل دمياط ورشيد وسط أصوات الأغانى، فيما كثفت قوات الشرطة وجودها، وانتشرت سيارات الإسعاف والحماية المدنية فى محيط الأماكن العامة لتأمينها والتدخل فى الحالات الطارئة.

واحتفل أهالى محافظة البحيرة بالخروج للتنزه والاستمتاع بالعيد، فى الميادين والحدائق العامة، خاصة حديقة الجمهورية فى دمنهور، وقناطر إدفينا فى رشيد، وشاطئ نهر النيل والبحر المتوسط فى رشيد وإدكو والمحمودية وشبراخيت والرحمانية، وسط انتشار أمنى مكثف فى الأماكن العامة والحدائق لتأمين المواطنين.

وفى أسيوط، شهدت المحافظة إقبالاً متوسطاً على الحدائق والمتنزهات، نظراً لانشغال الأسر بذبح الأضاحى، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، ووُجدت قوات الشرطة فى محيط الأماكن العامة عقب أداء الصلاة، فيما أعلنت الإدارات البيطرية حالة الطوارئ وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق، بالإضافة إلى وجود جميع القيادات التنفيذية فى مواقع عملهم طوال الإجازة للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين ومواجهة أى طارئ.

وحرص شباب الكنيسة القبطية بمدينة سوهاج، على تقديم التهانى لإخوانهم المسلمين، رافعين لافتة كتبوا عليها عبارة «أخويا المسلم.. الله محبة.. كل سنة وأنت طيب» داخل استاد المحافظة الرياضى أثناء أداء صلاة العيد، وقال مينا حسنى، موظف بجامعة سوهاج، إن شباب الكنيسة يحرصون دائماً على تقديم التهانى لإخوتهم المسلمين فى الأعياد دون توجيهات من الكنيسة.

وأضاف أنه شخصياً يحرص فى كل عيد على شراء ملابس جديدة والحضور مبكراً إلى استاد سوهاج الرياضى، لتقديم التهانى لإخوته المسلمين وسماع الخطبة، وتصوير جميع مظاهر العيد والصلاة، مشيراً إلى أن أغلب المسئولين والأهالى فى المحافظة يعرفونه جيداً بسبب وجوده الدائم فى جميع المناسبات الإسلامية، ومن لا يجده داخل الاستاد من أصدقائه المسلمين يحرص على الذهاب إليه إلى منزله والاتصال به.

وخرج الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ إلى الحدائق والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء للاحتفال، وحرص الأهالى على اصطحاب الأطفال معهم ابتهاجاً بتلك الأيام المباركة، وتوافد مواطنون على شواطئ مصيف بلطيم التى تم تجهيزها ونشر ما يقرب من 120 مُنقذاً على شواطئها.

ووجَّه رئيس المدينة، أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، المسئولين بالوجود الدائم والمستمر وتكثيف حملات النظافة ورفع الصناديق أولاً بأول من حدائق الميدان الإبراهيمى ورفع مخلّفات الأضاحى من شوارع الميدان وتكثيف العمل بالصرف الصحى.

فيما نشرت مديرية أمن كفر الشيخ قواتها لتأمين الحدائق والمتنزهات والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن تشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق لتسيير الحركة المرورية عليها، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، كما كثفت قوات الشرطة من وجودها الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين.