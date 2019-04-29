"التعليم" تختتم مسابقة الرائد المثالي.. والمعلمات يحصدن معظم الجوائز

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوي الجمهورية للرواد المثاليين "معلمين" للمراحل الثلاث، من خلال الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري"، في الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن البرنامج القومي للتصفية النهائية لمسابقة الرائد المثالي للمراحل الثلاث، يهدف لتشجيع المعلمين رواد الفصول على التنافس في القيام بمشروعات وبرامج ومبادرات ذات النزعة الابتكارية التي تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وعلى آليات اكتساب القيادة وبرامج رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتوظيف مهارات رائد الفصل وقدراته القيادية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، وتمكين رائد الفصل من تحقيق مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأشار موسى إلى أن التصفية النهائية تمت وفقًا لعدة لمعايير منها دور رائد الفصل في اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة في بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره في تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية.

وأوضح أن التصفية النهائية أجريت من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة ورئاسته للجنة المرحلة الإعدادية، وبحضور هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية رئيسًا للجنة التحكيم بالمرحلة الثانوية، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية رئيسًا للجنة المرحلة الابتدائية، وذلك لتحديد المراكز الخمسة الأولي لكل مرحلة والفائزين علي مستوي الجمهورية.

وأعلن موسى أن نتيجة تحكيم المسابقة على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية أسفرت عن فوز كلٍ من مريم يواقيم أندراوس خليل من محافظة المنيا بالمركز الأول، ورشا محمد عبد الغني محمد من محافظة شمال سيناء بالمركز الثاني، وإسراء السيد حسن عبدالعزيز من محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، ومحمد حسيب أحمد محمد من محافظة مرسي مطروح بالمركز الرابع، ونجلاء رمضان جلال من محافظة سوهاج بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية فاز كلٍ من محمد عويس محمود أحمد من محافظة قنا بالمركز الأول، وسحر زكريا أحمد عبدالحميد من محافظة بني سويف بالمركز الثاني، ودعاء حسن علي الحويلي من محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، وإيمان محمد إبراهيم الدهشان من محافظة دمياط بالمركز الرابع، ومحمد سيد عبدالله مصبح من محافظة شمال سيناء بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الابتدائية فاز كلٍ من إبراهيم محمد فهيم زناتي من محافظة دمياط بالمركز الأول، وكوثر صبحي مرضي أبو الريش من محافظة البحيرة بالمركز الثاني، وفاطمة حنفي محمود هلال من محافظة القاهرة بالمركز الثالث، وحسين فضالي حسين عثمان من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وبرلنتي عبد الحميد إسماعيل من محافظة شمال سيناء بالمركز الخامس.