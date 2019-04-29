مقتل 5 جنود في هجوم لـ"بوكو حرام" على قاعدة عسكرية بنيجيريا

قتل خمسة جنود واعتبر 30 مفقودين بعد 3 أيام على هجوم لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، وفق مصادر عسكرية.

وسيطرت عناصر من الفصيل المرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا على قاعدة "مرارابار كيمبا" شرق ولاية بورنو على بعد 135 كيلومتر من مايدوغوري النيجيرية، واستولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا كما أعلن السبت أحد الضباط، وبعد 3 أيام أعلن عن سقوط 5 قتلى على الأقل.

وأضاف المصادر النيجيرية: "لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثين جنديا مفقودين منذ الهجوم"، وقال ضابط ثان أكد هذه الحصيلة، إن الجيش لا يزال يأمل العثور على العسكريين المفقودين، وهناك آمال كبيرة في العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة، نحاول عدم التفكير في أسوأ السيناريوهات"، ولم يعلق الجيش النيجيري رسميا على الحادث.

بحسب المعلومات التي جمعتها مصادر عسكرية السبت، وصل المهاجمون في حوالى 12 شاحنة "بيك-آب" مجهزة برشاشات ثقيلة، وكانت في حوزتهم أيضا ثلاث ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن، وبرفقتهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية، وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار لم يتمكن الجنود في صدهم وتفرق بعضهم للإفلات من المتمرديين الأفضل تسلحا.