منعت السلطات الانتخابية الإسبانية، رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من الترشح للانتخابات الأوروبية التي ستُجرى في 26 مايو، حسبما أعلن حزبه الاستقلالي، اليوم الاثنين.

وبحسب حزب "معا من أجل كاتالونيا"، الذي نقل إلى الصحافة قرار المنع، تريد السلطات الانتخابية "إسكات" بوتشيمون وانفصاليين اثنين آخرين في المنفى هم توني كومان وكلارا بونساتي.

ورفضت الهيئة الانتخابية التعليق على الأمر، وكان الحزب الشعبي وحزب "كويدادانوس" قدّما التماساً أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون، وغادر بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة انفصال كاتالونيا في أكتوبر 2017، اسبانيا لتجنّب ملاحقات قانونية ويعيش حالياً في بلجيكا.

وعيّنه حزبه على رأس اللائحة في الانتخابات الأوروبية، وأوضح بوتشيمون مؤخراً أن "الهدف هو إسماع صوت كاتالونيا التي تريد أن تكون جمهورية مستقلة في قلب الهيئة التي تمثّل المواطنين الأوروبيين".