تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع لتعبئة الزيوت بقرية بهادة مركز القناطر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق في مصنع لتعبئة الزيوت بالقناطر.

انتقل العقيد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، و3 سيارات إطفاء حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

تبين من التحريات، أن المصنع على مساحة 150 متر تقريبا وأن الحريق نشب بمكان تخزين زجاجات الطعام والكراتين الفارغة على مساحة 20 مترا مما أدى لحدوث تلفيات بها ولم ينتج عنه ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي.

جرى التحفظ على مكان الحريق وتولت النيابة التحقيق.