قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تتعقب شركاء متهم يحمل جنسية إحدى دول أمريكا الجنوبية حاول تهريب 2.3 كيلو كوكايين إلى مصر، خبأها داخل 80 واقيا ذكريا، إلا أنه تم ضبطه أثناء وجوده بالإمارات العربية "ترانزيت" وقضت محكمة الجنايات في دبي بسجن 10 سنوات.

الواقعة بدأت بضبط السلطات الإماراتية بمطار دبي، مسافر يحمل جنسية دولة "بيرو"، حاول تهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين داخل 80 واقيا ذكريا، وبإجراء التحقيقات بواسطة النيابة العامة في دبي مع المتهم تبين أنه هبط في رحلة ترانزيت بمطار دبي أثناء توجهه إلى مصر، قادماً من بلاده ومعه شحنة الكوكايين، واعترف بجلبها وكان في سبيله لبيعها لأحد عملائه بمصر.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما تبين أن المادة المضبوطة هي مخدر الكوكايين من جانب الأدلة الفنية، وخلال المحاكمة حاول المتهم إبعاد التهمة عن نفسه إلا أن المحكمة اطمأنت للأدلة المقدمة ضده وعاقبته بالسجن 10 سنوات وإبعاده من البلاد.