يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، وفي حالة قضاء اليوم في المنزل مع العائلة، ترصد "الوطن" خريطة الأفلام على الفضائيات اليوم:

تعرض قناة "روتانا سينما"، فيلم "البس عشان خارجين" الساعة 8 مساء، وفيلم "ياباني أصلي" 10 مساء، و"30 يوم في العز" 12 صباحا، وفيلم "صراع الزوجات" 2 صباحا.

وقناة MBC 2 تعرض فيلم Chronicle الساعة 8 مساء، وفيلم Arrival الساعة 10 مساء، أما فيلم Monsters الساعة 12 صباحا.

أما قناة MBC action تعرض فيلم Four Brothers الساعة 11:30 مساء، ويتم عرض الفيلم الهندي Nishabd الساعة 9 مساء على قناة MBC Bollywood.