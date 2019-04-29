قال الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن قوى الحرية والتغيير، تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة.

وأضاف، خلال كلمة بثتها "سكاي نيوز" عربية، أن قوى الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس، غدا الثلاثاء.

وأشار إلى أن المجلس طلب من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها، وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها.

وأوضح أن المجلس أكد ضرورة فتح الطرق، حفاظا على مصالح الناس، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على فتح مسار القطار وحركة المرور على كوبري القوات المسلحة بدءًا من اليوم.