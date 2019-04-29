ناشد الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، المواطنين، بعدم اللجوء إلى قطع الطرق.

وأضاف، خلال كلمة بثتها "سكاي نيوز" عربية، أن المجلس وقوى الحرية والتغيير قريبون من التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية.