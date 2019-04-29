قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش تواصل التقدم نحو طرابلس، موضحا أن العمليات تتركز في محور "اليرموك - صلاح الدين"، ويحقق تقدما ناجحا بمنطقة عين زارة.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي بثته شبكة "سكاي نيوز"، أن الجيش الليبي لديه خطة محكمة تُتبع في طرابلس.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات الجوية قصفت اليوم، عدة أهداف للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وكانت قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمت، نحو العاصمة طرابلس، لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في مدن المنطقة الغربية.

وسيطرت وحدات من الجيش الليبي على مدينة غريان جنوب طرابلس، وتمكنت من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية بالمناطق الجنوبية.

ومن جانبها، عبَّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، 4 أبريل الجاري، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت، في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.