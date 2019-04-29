علق اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أعلن فيها دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، قائلا إن هذه التصريحات تؤكد أن الطاولة تم هدمها على أردوغان.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه بعد ضرب الجماعات الإرهابية في طرابلس وغيرها، بدأ ظهور اللاعبين الرئيسيين ومن أهمهم الرئيس التركي أردوغان.

وأوضح أن هناك خطوط لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تنقل إرهابيو جبهة النصرة بسوريا إلى ليبيا باستخدام البحر والجو.

وأشار إلى أن هناك مرتزقة أفارقة من تشاد وصلوا إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هناك أسلحة جديدة دخلت إلى ليبيا، وتم تحويل ثمنها من حسابات في تركيا.