المسماري: التقدم إلى قلب طرابلس بعد تطهير محيطها من الإرهابيين

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي تطهير المناطق حول طرابلس من الإرهابيين، والتقدّم إلى قلب المدينة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل قبل قليل.