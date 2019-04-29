أعلنت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، حاجتها لـ21 وظيفة طبيب أسنان مقيم ثالث في التخصصات التالية:
3 أطباء قسم التيجان والجسور
3 أطباء قسم علاج الجذور
3 أطباء قسم العلاج التحفظي
3 أطباء قسم الاستعاضة الصناعية
طبيبان بقسم طب الفم
طبيبان بقسم الأشعة
طبيبان بقسم تقويم الأسنان
طبيبان بقسم طب أسنان الأطفال
طبيب قسم صحة عامة
طبيب مقيم قسم جراحة الفم
وذلك طبقا للشروط التالية:
1)أن يكون المتقدم مصري الجنسية
2)حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
3) أمضى سنة الامتياز
وتقدم الطلبات باسم عميد الكلية بمقر الكلية حتى موعد أقصاه 6 مايو المقبل.