أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، ملف تراخيص البناء الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إلى النيابة الإدارية بدسوق، لوجود العديد من المخالفات، التي شابت بعض تراخيص البناء لعدد 62 ترخيصا.

جاء ذلك بناءً على تقرير الشئون القانونية والتفتيش المالي والإدارى، لما جاء فى تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تطبيق القانون في هذا الشأن، وإيقاف مخالفات البناء من المهد، ومراجعة التراخيص وتشديد الرقابة والمتابعة، ومحاسبة المقصرين.