هاجمت الفنانة التونسية​​ إيمان العميري​​ منتقديها، الذي عابوا عليها فيديو ادعت فيها أنها المهدي المنتظر، الذي بعث لنشر السلام، قائلةً إنها تعاني من مرض نفسي نادر، قضت بسببه أسبوعين في المستشفى.

وأضاف خلال حسابها الرسمي على "انستجرام": "الموضوع كان خطير جدًا وكدت أموت".

وتابعت: "ياريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام وهبل أو ترويج لفيلمها، حسبي الله فيكم، الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير ميكياج أو أتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببو".

وأردفت: "الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه، وأنا قررت العيش لا الموت والنفسيات الغيورة أقولهم اتفرجوا على القادم.. حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا، والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر والله يحفظكم من كل شر".

وكانت إيمان، أثارت جدلًا واسعًا منذ بداية شهر إبريل الجاري، بعدما نشرت مقاطع فيديو زعمت فيها أنها المهدي المنتظر، قالت فيها إنها المختارة من أجل نشر السلام والتوحيد.