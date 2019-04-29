قال المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، إنه سيبدأ عمله في إدارتها خلال ساعات، لافتا إلى أن أول قراراته ستكون "تشكيل اللجنة الخماسية المعاونة له" في إدارة شئونها.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه حريص على وجود قامات مهنية من الصيادلة ضمن اللجنة الخماسية.

وأكد أنه لم يتنه حتى الآن من المشاورات لاختيار أعضاءها، نافيا صحة ما يتداول من أسماء على أنها تم اختيارها، حيث أن هناك اسمين فقط وافقا على الانضمام للجنة.

وأكد الحارس القضائي أنه تم التواصل مع كل من الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة سابقا، وواقفت على الانضمام للجنة، وكذلك مع الدكتور كريم بدر حلمي أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا ووافق أيضا، مشيرا إلى أن الانضمام للجنة يتطلب جزءا من التفرغ والاقتناع التام.

واستطرد: "الأسماء السابق ذكرها جرى التوافق عليها بشكل نهائي ضمن اللجنة، وجار اختيار الـ3 الباقين، وسيصدر قرارا بشأنها فور الانتهاء من تشكيلها".

وأوضح أن الاختصاصات في اللجنة ستكون ما بين مالية وإدارية ومهنية، لأداء الخدمة لجموع الصيادلة.

وعن موقف النقابات الفرعية من الحراسة القضائية، قال: "كل نقابة فرعية لها شخصية اعتبارية تحت إشرافي كحارس، وهيمنة اللجنة الخماسية المعاونة لي".

وبشأن ملفات النقابة، قال: "سأبحث كل الملفات المالية السابقة للنقابة، لمعرفة كل ما هو مطابق أو مخالف للقانون، وفي حال إشارة اللجنة المعاونة إلى أي مخالفة، سنتخذ موقفا قانونيا فوريا، فلن نحمي فاسدا أو نتستر على أحد، ولن نظلم أحدا، كما لا أشكك في أحد، ولن أنفرد بقراري".

وسبق أن أصدر مجلس نقابة الصيادلة بيانا اليوم أعلن فيه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لانهاء الحراسة القضائية، كما اعلنوا تعذر إجراء الانتخابات في محافظتي السويس وأسيوط، واكد المجلس أنه في حال إنهاء الحراسة القضائية ستعلن النقابة اجراء الانتخابات علي كافة المقاعد الانتخابية.