أحيا النجم هشام عباس، مساء اليوم، حفل عيد الربيع وشم النسيم داخل نادي وادي دجلة أكتوبر 1، رغم حزنه على وفاة والدته، في ظل حضور جماهيري كبير للأعضاء وأسرهم، ممن تفاعلوا مع أغانيه المميزة على مدى قرابة الساعتين.

أشعل هشام عباس الحفل بعدد كبير من أغانيه المحببة لدي جمهوره منها "حبيبى ده"، "فينه"، "يتربى فى عزو"، "زمان وأنا صغير"، "يا ليلة"، "وأنا أعمل إيه"، "قول عليا مجنون"، "ما كانش ذنبي"، "طول ما أنت بخير"، "عمال يحكيلى عنها"، "مين اللي جوة في قلبى"،" حلال عليك"، "يا راميني في الغرام"، "حالة حب" وغيرها من الأغنيات.

وحرص هشام عباس، في ختام فقرته، على توجيه كلمة شكر لصديقه منظم الحفل ياسر الحريري "أمازون" .