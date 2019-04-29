قال اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء، إن أحد رجال الأعمال قرر منح وظيفة براتب مجزي، وغرفة نوم، للشاب المقبل على الزواج (جهاد يوسف زكي) تقديرا لدوره البطولي فى إنقاذ أسرة، الشهر الماضى، بأرض الجنينة، حيث تسلق المواسير لإنقاذها من حريق بسبب تسريب للغاز.

وأشار رئيس الحي، لـ"الوطن" إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كرَّم الشاب جهاد، الشهر الماضي، مؤكدا أنه نموذج للشاب المصري الذي يتميز بالشهامة والعطاء بلا حدود، والاستعداد للتضحية بنفسه من أجل الآخرين.

ووجه "عصمت"، التحية لوالدي الشاب وأسرته، لتنشئته على حب ومساعدة الآخرين، مشيدا بتلك النماذج الإيجابية من الشباب.