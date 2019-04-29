أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الغد، الثلاثاء 30 أبريل، حيث يتوقع أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

الشبورة المائية

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الرياح

كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 31

حلايب 22 30

رأس حدربة 22 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 25 39

الرياض 22 34

المنامة 25 30

أبوظبى 23 33

الدوحة 24 33

الكويت 21 35

دمشق 11 30

بيروت 17 25

عمان 13 28

القدس 14 26

غزة 17 25

بغداد 19 35

مسقط 28 32

صنعاء 11 28

الخرطوم 26 43

طرابلس 16 24

تونس 11 21

الجزائر 11 18

الرباط 13 25

نواكشوط 18 28