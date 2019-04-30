تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ممشى النصر السياحي بمدينة الغردقة مساء أمس الاثنين، وشارك المواطنين احتفالاتهم بعيد شم النسيم.

حرص عدد من المواطنين وخاصة الأطفال على التقاط الصور التذكارية والسيلفي، معبرين عن شعورهم بالرضا والسعادة، موجهين الشكر للمحافظ على حرصه الدائم لتقديم كل الخدمات لأهالي المدينة الساحلية.

وأكد المحافظ خلال زيارته، ضرورة الحفاظ على النظافة ليظهر الممشى بالمظهر اللائق لزائريه، كما هنأ الجميع بأعياد الربيع، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع بمدينة الغردقة الساحرة التى ترحب دائما بكل وافديها.

رافق المحافظ خلال التفقد، اللواء واصف عدلي رئيس حى جنوب، مدينة الغردقة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.