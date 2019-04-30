3 ملايين مشاهدة لإعلان "كازبلانكا" بعد ساعات من طرحه

تجاوز عدد مشاهدي الإعلان الدعائي لفيلم "كازبلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم أمير كرارة، حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية للجهة المنتجة بموقع "يوتيوب" والصفحة الرسمية للفيلم بموقع "فيس بوك"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.

وغلب على إعلان الفيلم الذي يحمل شعار "العركة لو ابتدت هتزعل" طابع الإثارة والأكشن، وشهد ظهور أبطال الفيلم بما فيهم النجم التركي خالد أرغنش، الذي تصارع مع كرارة في عدد من المشاهد، بحسب ما جاء في التريلر.

يذكر أن "كازبلانكا" من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال.