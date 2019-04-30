"الأمن يبحث عن الجناة".. القصة الكاملة لاحتجاز مسن وتعدي شباب عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو قصير يظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على رجل مسن في مكان يبدو أنه ورشة لصناعة الأحذية بمكان ما بمدينة بنها، بحسب الشاب الذي شارك الفيديو لأول مرة.

ويُظهر الفيديو، احتجاز رجل مسن وعندما حاول الخروج من الورشة منعه أحد الشباب وصفعه على وجهه ودفعه في صدره، فيما هدده آخر بسلاح أبيض كان في حوزته.

ووجه آخر سيلاً من السباب له، فيما استجدى المسن، الشباب أن يتركوه "أنا مش جاي هنا تاني وخرجوني، عايز أمشي وإلا هزعق وألم الناس والحكومة، طلعوني بدل مكسر الباب".

ليرد عليه أحدهم: "لو شفتك هنا هضربك، وابقى قول لصاحب الورشة".

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بواقعة اعتداء عدد من الشباب على مسن في إحدى ورش الأحذية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جارٍ فحص الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على المسن، لتحديد هوية ومكان المتهمين لضبطهم.

وظهر الغضب في تعليقات مشاهدي الفيديو فكتب حساب يحمل اسم "إيليا جرجس": "يا ريت اللي صور الفيديو يكتب عنوانهم علشان بالمرة توصلهم الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي ويتخرب بيتهم شبه المنتج اللي بيعملوه".

وقال حساب آخر يحمل اسم "الملكة": "أقسم بالله إحنا لو سكتنا ليتعمل أكتر من كدة فينا، حسبي الله ونعم الوكيل". وكتب آخر يحمل اسم "عبده هدية": "فين الشرطة من اللي بيحصل دا؟"، فيما علق حساب يحمل اسم "شريف شحاتة": "مفيش أي احترام لكبير السن".