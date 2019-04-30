مصدر أمني: فحص فيديو "الاعتداء على مسن" لتحديد هوية المتهمين وضبطهم

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بواقعة اعتداء عدد من الشباب على مسن في إحدى ورش الأحذية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جارٍ فحص الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على المسن، لتحديد هوية ومكان المتهمين لضبطهم.

ويظهر الفيديو احتجاز مسن بإحدى ورش الأحذية، وأثناء محاولته الخروج من الورشة، يوجه له أحد الشباب المتواجدين بالورشة عددا من الصفعات على وجهع ويده ويدفعه في صدره.

ووجه آخر سيلا من السباب له، فيما استجدى المسن الشباب أن يتركوه، "أنا مش جاي هنا تاني وخرجوني، عايز أمشي وإلا هزعق وألم الناس والحكومة، طلعوني بدل ما أكسر الباب"، ليرد عليه أحدهم: "لو شفتك هنا هضربك، وأبقى قول لصاحب الورشة".

فيما ظهر الغضب في تعليقات مشاهدي الفيديو فكتب حساب يحمل اسم "إيليا جرجس": "يا ريت اللي صور الفيديو يكتب عنوانهم عشان بالمرة توصلهم الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي ويتخرب بيتهم شبه المنتج اللي بيعملوه".

وقال حساب آخر يحمل اسم "الملكة": "أقسم بالله إحنا لو سكتنا ليتعمل أكتر من كدة فينا، حسبي الله ونعم الوكيل".

وكتب حساب آخر يحمل اسم "عبده هدية": "فين الشرطة من اللي بيحصل دا؟".

فيما علق حساب آخر يحمل اسم "شريف شحاتة": "مفيش أي احترام لكبير السن".