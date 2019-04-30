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شرطة المشاهير راغد قيس

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بعد التأكد من خبر وفاة الصحفي اللبناني الشاب راغد قيس، من المقربين له، والذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة صحية.

وعانى "قيس" الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، مؤخرا من "أزمة صحية خطيرة" انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بحسب مقربين من "شرطي المشاهير".

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "قيس"، صاحب حساب "شرطة المشاهير" والذي ذاع صيته كثيرا عبر "إنستجرام".

"رغم قسوته عليهم".. نجوم لبنان ينعون "شرطي المشاهير" راغد قيس

نادي الزمالك

حمّل رئيس نادي الزمالك، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مسئولية الفوز بهدف وحيد أمام النجم الساحلى فى مباراة الذهاب التى أقيمت أمس الأول على استاد برج العرب، فى الدور قبل النهائى للكونفيدرالية الأفريقية، قائلاً: «جروس لا يستمع لأى نصائح ولا لرأى الجهاز المعاون له، وكان يرغب فى استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من المباراة، إلا أننى سعيت لتهيئة الأجواء بينهما قبل اللقاء بساعات قليلة».

رئيس الزمالك يُهاجم جروس.. ويفرض على تشكيل الفريق 4 لاعبين بالقوة الجبرية

ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من اللعب في كأس السوبر الإسباني، خاصة بعد إقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نظام جديد للبطولة، بداية من شهر يناير المقبل 2020، على أن يقام بمشاركة 4 أندية.

بسبب تألق برشلونة.. ريال مدريد يشارك في السوبر الإسباني بنظامه الجديد

الهلال ضد التعاون

فاز فريق التعاون السعودي، على نظيره الهلال، بهدفين نظيفين، في الدوري السعودي، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم بملعب جامعة الملك أل سعود.

وسجل هدفا التعاون كل من ليندر توامبا وهيلدون أوجوستو في الدقائق 65 و69.

العقدة مستمرة التعاون يهزم الهلال بهدفين.. ويهدي النصر صدارة الدوري السعودي