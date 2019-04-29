بيرنلي ومان سيتي والريال وشم النسيم.. أبرز ما بحث عنه مصريين في "جوجل"

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بيرنلي ضد مان سيتي

خطف مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على حساب بيرنلي، بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 36 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي، عن طريق الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، في الدقيقة 63، من عمر الشوط الثاني.

بالفيديو.. مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا من بيرنلي.. ويتصدر الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من إحراز هدف التقدم على فريق برينلي، خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تقدم مانشستر سيتي على بيرنلي

أحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفًا، خلال مواجهة فريقه الحالية أمام بينرلي، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع هدف اليوم رصيد أجويرو عند 20 هدفًا في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يهدد صدارة محمد صلاح

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية تشكيلة أفضل 11 لاعبًا بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيطر 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي على تشكيلة الأفضل بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، في المقابل تواجد 4 لاعبين دفعة واحدة من ليفربول بالتشكيلة، وفيما يلي تشكيلة الأفضل بالدوري الإنجليزي:

بالفيديو.. سداسي مانشستر سيتي يسيطر على تشكيلة الأفضل بالدوري الإنجليزي

رايو فاليكانو ضد الريال

سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وأحرز أدريان إيمباربا بلازكي هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

بالفيديو ريال مدريد يواصل عروضه الهزيلة.. ويسقط أمام رايو فاليكانو بهدف

شم النسيم

لا زالت الفرصة سانحة أمامك للاستمتاع بعطلة شم النسيم، إن لم تتمكن من السفر، إذ يمكن الخروج وقضاء اليوم في الهواء الطلق بين أحضان الطبيعة.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض عددا من الأماكن وعناوينها ومواعيد العمل بها، لقضاء يوم ترفيهي كامل، والاستمتاع بالعروض الفنية وحمامات السباحة والألعاب وغيرها من الأنشطة الفنية.

تبدأ بـ60 جنيها.. أسعار 5 أماكن مفتوحة وغير تقليدية لقضاء شم النسيم

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة دفعت بـ17 أتوبيسا نهريا لخدمة الجمهور في احتفالات شم النسيم، بينها 6 أتوبيسات مخصصة للانتقال من ماسبيرو إلى القناطر الخيرية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الوطن"، أن رحلات الأتوبيس النهري من مرسى ماسبيرو إلى القناطر الخيرية تستغرق 6 ساعات ونصف ذهاباً وإياباً وتكلفة التذكرة الواحدة 20 جنيها، وهناك رحلات نهرية من ماسبيرو إلى حديقة الحيوان تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة وتكلفة التذكرة 3 جنيهات.

"التذكرة من 3 إلى 20 جنيها".. تفاصيل رحلة الأتوبيس النهري في شم النسيم

تزامنًا مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، والتي ينطلق فيها المصريون إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بالأجواء الربيعية، يفتقر الكثير إلى ثقافة العناية بالنباتات والزهور الموجودة بالحدائق والتي تتخطى أعمارها عشرات السنين.

تحذير لزوار الحدائق في شم النسيم: لا تقربوا هذه الزهور

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد.

"الأرصاد" تعلن طقس شم النسيم: مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32

ارسنال

تلقى الحكم الإنجليزي، مايكل أوليفر، الذي أدار المواجهة، التي جمعت فريقي أرسنال وليستر سيتي، بالجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، والذي انتهى لمصلحة ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، العديد من التهديدات بالقتل، من جانب جماهير الجانرز لطرده مايتلاند نيلز لاعب أرسنال أمام الثعالب.

تهديدات بالقتل لحكم مباراة أرسنال أمام ليستر وزوجته بعد طرد لاعب الجانرز