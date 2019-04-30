بالفيديو| إجلاء 10 آلاف شخص جراء فيضانات في كندا

أجلي ما يزيد على عشرة آلاف شخص من شرق كندا في الأيام الأخيرة، بسبب فيضانات فاق مستواها أرقامًا قياسية سجلت في 2017، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين، موضحةً أن تراجع منسوب المياه سيكون "بطيئا جدا".

وفي مدينة سانت مارت سور لو لاك، غرب مونتريال، حيث أجلي أكثر من ستة آلاف شخص نهاية الأسبوع الماضي إثر انهيار سد، "يتجه الوضع للاستقرار" بحسب وزيرة الأمن العام في كيبيك جنيفييف غيلبو، وتمت إقامة سد في الحي الأكثر تضررا وسيتم تشييد سد ثان سريعا جدا، وقالت الوزيرة "مستويات المياه في تراجع ولدينا أمل في التمكن من حماية المنطقة"، بحسب "سكاي نيوز".

وجرت عملية الاثنين لجمع الحيوانات الأليفة التي لم يتمكن مالكوها من حملها معهم عند عملية الإجلاء، وفي مقاطعة كيبيك الأكثر تضررا من الفيضانات مع أونتاريو ونيو- برونسويك، أجلي أكثر من تسعة آلاف شخص منذ بداية الفيضانات بينهم أكثر من ستة آلاف من مدينة سانت مارت سور لو لاك وحدها، بحسب الوزيرة.

كما أجلي أكثر من ألف شخص من مقاطعة نيوبرونسويك المجاورة، وجرى نشر عدة آلاف من العسكريين في المقاطعات الثلاث دعما للسلطات المدنية، وهذه الأرقام أعلى بمرتين من أرقام فيضانات 2017 التي كانت الأسوأ منذ نصف قرن.

وأعلنت الوزيرة، بعد انتقادات استمرت أياما، "عن انفراج صغير في الساعات والأيام المقبلة"، للأحوال الجوية داعية المنكوبين إلى "التحلي بالصبر"، وشددت "تراجع مستوى المياه في كامل أنحاء كيبيك سيكون بطيئا جدا، ومن المهم الوعي لذلك والاستعداد له".

ووفقا لـ "فرانس 24"، تشهد مقاطعتا كيبيك ونيو برونسويك في كندا فيضانات ربيعية إثر ذوبان ثلوج فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر أوتاوا، وأغلقت السلطات الكندية العديد من الطرق الرئيسية، كما أعلنت حالة الطواريء في البلاد خشية تكرار سيناريو فيضانات 2017 التي خلفت خسائر جسيمة.