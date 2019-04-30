يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 21 35

شبين الكوم 20 35

طنطا 19 33

دمنهور 19 29

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 30

مطروح 17 25

السلوم 16 25

سيوة 19 36

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 18 34

السويس 19 35

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 19 36

طابا 20 34

كاترين 13 31

الطور 20 35

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 20 37

بني سويف 20 37

المنيا 19 37

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 39

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبوسمبل 21 38

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 31

حلايب 22 30

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة 25 39

الرياض 22 34

المنامة 25 30

أبوظبى 23 33

الكويت 21 35

دمشق 11 30

بيروت 17 25

عمان 13 28

القدس 14 26

غزة 17 25

بغداد 19 35

مسقط 28 32

صنعاء 11 28

الخرطوم 26 43

طرابلس 16 24

تونس 11 21

الجزائر 11 18

الرباط 13 25