تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم الثلاثاء، 30 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

النطق بالحكم على القيادي الإخواني حسن مالك

تنطق محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالحكم في محاكمة القيادي الإخواني، حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

محاكمة رئيس الوزراء الجزائري السابق في اتهامات تتعلق بالفساد المالي

يمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى؛ أمام قاضي محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة في اتهامات تتعلق بالفساد المالي خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.

رئيس الوزراء العراقي يبدأ جولة خارجية أوروبية

يبدأ رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، جولة خارجية أوروبية يزور خلالها كلا من هولندا وألمانيا وفرنسا.

الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني

تستضيف منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاجتماع السنوي لمجموعة التنسيق الدولية للمانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني.