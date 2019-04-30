تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين، لأول مرة منذ أكثر من سنتين عملية تفجير في بنجلاديش، فيما قتل متطرفان على الأقل خلال عملية دهم نفذتها الشرطة.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي،أمس، تفجير قنبلة أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين في شارع مؤد إلى سوق غولستان في دكا، بحسب ما أورد موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية، وهو أول اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي في بنجلاديش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت بشمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل في انفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنجلاديش، بعد منتصف ليل الاثنين واستهدفت منزلا في بوسيلا بضاحية غرب دكا يشتبه بأنه مخبأ لمتطرفين إسلاميين، بحسب ما أوضحت السلطات.

وقال قائد كتيبة التدخل السريع اللفتنانت كولونيل عاشق بالله، لوكالة فرانس برس، إنهم قوبلوا بإطلاق نار من داخل المنزل.