أطل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ 2014، عبر تسجيل مصور نشرته مؤسسة إعلامية تابعة له على تطبيق "تليجرام".

وركز البغدادي في حديثه المطول، الذي لم يعرف بعد موعد تصويره أو موقعه، على ما جرى من أحداث في سريلانكا واعترافه بهزيمة التنظيم في الباغوز، فيما لم تظهر عليه علامات المرض أو التعب.

يمثل هذا الفيديو الظهور الثاني للبغدادي، إذ كان الظهور الأول عند الاعلان عن قيام داعش، عبر خطبته في مسجد النوري في الموصل.

التسجيل الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ظهر فيه البغدادي بلحية طويلة بدا عليها الشيب ومحناة بعض الشيء، وهو يضع منديلا أسود على رأسه، جالسا على الارض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

ويعيد ظهور أبوبكر البغدادي في الفيديو إلى الأذهان ظهور زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبومصعب الزرقاوي في فيديو بمنطقة صحراوية في العراق، لتتمكن بعدها القوات الأمريكية من تحديد موقعه واستهدافه بغارة.

ويقول عدد من الخبراء إن ظهور "الزرقاوي" في هذه المنطقة وهو يستعرض بسلاح كان الخطأ الأكبر بالنسبة له، إذ أمكن تحديد موقعه، بحسب المحلل السياسي العراقي حازم العبيدي.

وقال "العبيدي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، "أبوبكر البغدادي في الفيديو الذي يتم تداوله لم يقع في خطأ الزرقاوي، حيث ظهر في غرفة غير واضحة المعالم ولا يمكن تحديد أي معلومات حولها".

وأضاف "العبيدي": "أبو بكر البغدادي أكثر حيطة من تنظيم القاعدة، ولديه حنكة أكبر ويعرف كيف يختفي، ولكن ظهوره لو كان هو الشخص الذي ظهر في الفيديو فإنه يؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقتل أبومصعب الزرقاوي بغارة عراقية في يونيو من عام 2006.

وتابع المحلل السياسي العراقي: "ربما الفترة القادمة تشهد عمليات إرهابية بعد ظهوره، وهو كأنه يستنفر عناصر التنظيم النائمة".

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: "نفذنا 92 عملية في 8 دول "انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا".

وأضاف في المقطع المصور أن المعركة في الباغوز، شرق دير الزور، بسوريا انتهت. ولفت البغدادي في الفيديو إلى أن "معركة "داعش" اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو"، وفقا له.