قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشهد اليوم، الاحتفال بعيد العمال بالإسكندرية.

وأضاف راضي، في تصريحات نقلتها عنه "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي، سيكرم عددا من العمال والقيادات النقابية العمالية.