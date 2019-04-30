قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الطريق الدائري شهد بعض التكدسات المتوسطة، صباح اليوم، ولكن الحركة حاليا أقل من المعتاد بالتزامن مع الإجازات.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع سمر نعيم وأحمد خيري مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أن الطرق السريعة تعمل بشكل جيد ولا توجد أي إخطارات بتأثيرات سلبية لحالة الجو على حركة المرور، مطالبا المواطنين بالالتزام بالقيادة والسرعات الآمنة.

ونوه الشربيني، إلى استمرار تقديم خدمات الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة بالكامل، موضحا أن هناك بعض الطرق المتأثرة ببعض الأعمال كطريق مصر "إسكندرية- الزراعي"، حيث يجري إنشاء 4 كباري، لنقل الحركة فوق التقاطعات بالقرب من مناطق قلما وطوخ طنبشا وقويسنا ودمنهور، فضلا عن استمرار توسعة طريق بلبيس الصحرواي.